Классический Range Rover стал электромобилем

Британская компания Lunaz объявила о старте производства электромобилей на базе Range Rover первого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания из Сильверстоуна, которая занимается реставрацией и последующим превращением автомобилей прошлых лет в электрокары, решила заняться электрификацией первого поколения люксового внедорожника Range Rover (1970-1994 г.в.).

Range Rover первого поколения пользуется заслуженным спросом у коллекционеров lunaz.design

Lunaz планирует изготовит 50 экземпляров ретро электро-SUV. Ранее мы уже рассказывали о компании Lunaz, которая представила свои электрические версии классических моделей Jaguar, Bentley и Rolls-Royce. Теперь, с учетом пожеланий заказчиков, мастера из Сильверстоуна обратили свои взоры к первому в мире люксовому вездеходу. Автомобиль будет предложен в двух комплектациях – Town и Country, а также в двух вариантах колесной базы – стандартной и удлиненной.

В версии Country основной акцент будет сделан на внедорожных возможностях модели. Автомобиль получит полный привод, усиленные элементы шасси и подвески, а также более эффективные тормоза. В версии Town больше внимании будет уделено комфорту и оборудованию салона с учетом индивидуальных предпочтений заказчиков.

Электрический Range Rover будет предложен в двух спецификациях – Town и Country lunaz.design

Что касается технической "начинки", то в компании традиционно сохраняют информацию в тайне. А вот о стоимости в компании говорят совершенно открыто. Электрический Range Rovers от Lunaz обойдется минимум в 245 тысяч фунтов без учета налогов и сборов. Первые экземпляры будут доставлены покупателям летом будущего года.

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