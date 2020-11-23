Китайцы выпустили конкурента Tesla Model Y по цене Nissan Qashqai

Китайская компания Leap Motor представила на автосалоне в Гуанчжоу электрический кроссовер под названием C11. По размерам и характеристикам новинка схожа с Tesla Model Y, но при этом стоит в полтора раза дешевле – на уровне Nissan Qashqai.

Leap C11 построен на платформе собственной разработки, его длина составляет 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1635 мм, а размер колесной базы – 2923 мм. В движение новый китайский электрокросс приводится двумя электромоторами общей мощностью 400 кВт/544 л.с. и 720 Нм, благодаря которым разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды, пишет Leiphone. Оба мотора разбросаны по двум осям и формируют полный привод.

Позднее у Leap C11 появится одномоторный вариант с разгоном до "сотни" за 7,9 сек. А вот батарея у машины всего одна – емкостью 90 кВтч. Ее хватает, чтобы проехать 550-600 км по циклу NEDC.

Водителю водителю доступны три режима вождения – Sport, Comfort и Eco. Также имеется система полуавтономного вождения.

Наконец, кроссовер Leap C11 еще и хорошо оснащен. Он может похвастать матричной оптикой, 20-дюймовыми колесными дисками (шины Continental UltraContact 255/45 R20), панорамной крышей, салоном с отделкой кожей Nappa, подогревом сидений, двухспицевым многофункциональным рулевым колесом, цифровой приборной панелью и 13-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа.

Продажи Leap C11 стартуют в третьем квартале 2021 года. Цены уже известны: купить новый электромобиль можно будет по цене от 24,4 тыс. до 30,5 тыс. долларов.