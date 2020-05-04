Создана ещё одна батарея, решающая большую проблему электрокаров
В конце марта компания BYD отрапортовала о том, что создала для электромобилей сверхпрочную батарею. Теперь подобный аккумулятор создал ещё один китайский автопризводитель – стартап Aiways.
Как и в случае с АКБ BYD, особенностью разработки Aiways является высокий уровень защищенности – предполагается, что при ДТП батарея не будет подвержена деформации и, таким образом, минимизируется риск её воспламенения. Отметим, что возгорание батареи электрокара при столкновении действительно является распространённой проблемой.
Достичь улучшенной безопасности китайским инженерам удалось благодаря конструкции элемента питания. Батарейный блок Aiways, емкость которого, к слову, составляет 63 кВтч, имеет сэндвич-структуру (читай, многослойный бутерброд): он состоит из ячеек, радиатора системы охлаждения и изолирующей плиты. И именно изолирующая плита выполняет роль щита: она располагается между радиатором и ячейками, и в случае деформации блока не допускает протечки охлаждающей жидкости (хладагента). Разработчик отмечает, что именно утечка "охлаждайки" в сухую часть ячеек в большинстве случае (80%) и приводит к возгоранию АКБ во время или ж первые минуты после аварии.
Еще одной функцией защитной плиты является дополнительная теплоизоляция. В Aiways заявляют, что благодаря ей аккумулятор в холодную пору теряет меньшее количество энергии: как показали тесты, электрический кроссовер Aiways U5, оснащённый "непромокаемой" батарей, может проехать на одной зарядке 300 км при температуре "за бортом" в 0 градусов Цельсия (этот электрокар скоро должен появиться в продаже в Европе). Впрочем, немаловажную роль в этом играет и встроенная система оценки и контроля степени заряда (SOC), которая имеет высокую степень глубокого самообучения и подсказывает водителю, как можно улучшить энергоэффективность автомобиля.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что для электромобилей разработали батарею, которая рассчитана на запас хода в 2000 км.