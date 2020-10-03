Китайцы показали очень длинный кроссовер с дизайном BMW X7 и VW Touareg

Китайская компания FAW представила на автосалоне в Гуанчжоу в 2018 году люксовый внедорожник HS7, а теперь на а автосалоне в Пекине показала его удлиненную версию – H7 +.

HS7 + сразу бросается в глаза своими крупными размерами: как пишет Carscoops, по размерам он на 500 мм длиннее и на 90 мм выше стандартного HS7. У него также огромная решетка радиатора, а общая стилистика выполнена в духе немецких BMW X7 и VW Touareg.

Внутри Hongqi HS7 + также монументален, как и снаружи: покупателям наверняка понравятся просторный и роскошный салон с кожаными сиденьями (причем сзади установлены два отдельных кресла), алюминиевыми вставками, многофункциональным рулевым колесом и большим экраном информационно-развлекательной системы. Кстати, передняя панель у "китайца" похожа на Volvo XC90.

Под капотом установлен 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 337 л.с. и 445 Нм крутящего момента (мотор состыкован с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и приводом 4x4).

В ближайшее время автомобиль должен выйти на рынок Китая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эта же марка представила электрический кроссовер, похожий на Rolls-Royce.