Китайцы показали новый кроссовер с необычной функцией

Китайская компания FAW показала новый электрический кроссовер Bestune E01. Кроме стильного дизайна, автомобиль получил необычную опцию.

В салоне электромобиля Bestune E01 на передней панели предлагается установка голограммы с анимированным изображением девушки, которая выполняет функцию визуализации для голосового ассистента.

Это решение выглядит необычно. Такая опция может отвлекать водителей во время движения, но, возможно, на ходу автомобиля картинка становится неактивной.

На передней панели предлагается установка голограммы с изображением девушки. Фото: carakoom.com

Китайский кроссовер Bestune E01 получил очень современный дизайн с узкими фарами и фонарями, аэродинамичными колесными дисками и скрытыми ручками дверей. Электромотор выдает 190 л.с., а запас хода от 61,34-киловаттной батареи равен 450 км.

Интерьер Bestune получился технологичным. Фото: carakoom.com

Bestune E01 получил очень современный дизайн. Фото: carakoom.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на продажу выставили самый необычный электромобиль отечественного производства.