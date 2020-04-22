Китайская компания BAIC презентовала новый электрический кроссовер премиум-класса Arcfox α-T (alpha-T).

Одной из особенностей Arcfox α-T является панорамная крыша с люком длиной более 2 метров и площадью 2,6 м кв m.ikanchai.com

Cреднеразмерный электрокар создан на основе концепта Arcfox ECF, показанного в прошлом году. Автомобиль построен на модульной архитектуре IMC (Intelligent Module Criterion), созданной совместными усилиями специалистов BAIC и австрийской компании Magna International. В проекте участвовали такие известные бренды, как BorgWarner, Bosch, Huawei, Siemens и Valeo.

Футуристический облик Arcfox α-T создан командой под руководством Вальтера де Сильвы m.ikanchai.com

Кроссовекр оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 160 кВт (218 л.с.) и обладает крутящим моментом 360 Нм. Каждый двигатель приводит в движение свою пару колес. Питание для моторов обеспечивает батарею емкостью 93,6 кВтч от корейского производителя SK Innovation. По утверждению создателей запас хода по циклу NEDC составляет 653 км.

Электрическя платформа Arcfox α-T создана при участии компании Magna International m.ikanchai.com

Футуристический облик для новинки создан командой стилистов под руководством знаменитого дизайнера Вальтера де Сильвы. Обтекаемый силуэт кузова имеет хороший показатель аэродинамического сопротивления воздуху – 0,288.

2021 Arcfox α-T m.ikanchai.com

Одной из особенностей новинки является панорамная крыша с люком длиной более 2 метров и площадью 2,6 м кв. Вся светотехника выполнена на светодиодах, а в фарах используется матричная технология, позволяющая менять интенсивность каждого светодиода отдельно.

По своим размерам α-T получился немного крупнее Mercedes-Benz EQC, но уступает Audi e-tron и Tesla Model X. Его длина – 4788 мм, ширина – 1940 мм и высота – 1683 мм. Колесная база новинки – 2915 мм.

В просторном салоне – царство электроники. Приборная панель, мультимединая система и блок управления климатом имеют собственные цифровые экраны. В частности, дисплей мультимедиа имеет диагональ 20,3 дюйма и разрешение 4K.

2021 Arcfox α-T m.ikanchai.com

В оснащение входит автопилот, беспроводная зарядка для смартфонов, поддержка стандарта 5G, о также возможность управления мультимедиа с помощью голоса и жестов. Меломанов порадует аудиосистема Lexicon Quantum Logic с объемным звучанием.

2021 Arcfox α-T m.ikanchai.com

Производство электрического кроссовера должно стартовать в июле на совместном предприятии BAIC BluePark Magna Automobile в Чжэньцзяне. У китайских дилеров новинка ожидается в август по цене около 280 тысяч юаней (1,07 млн грн).

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