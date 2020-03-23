Китайский рынок наполнят электромобилями GM

General Motors показала новый электрический городской микрокар Wuling.

Как стало известно OBOZREVATEL, американский концерн General Motors намерен расширить линейку электрических городских электромобилей на китайском рынке.

General Motors показала новинку под брендом Wuling media.gm.com

Ранее совместное SAIC-GM-Wuling презентовало модель Baojun E300 – двухместный электромобиль, созданный для переполненных машинами китайских мегаполисов.

Baojing E300 media.gm.com

Следующим шагом в этом направлении стал электрокар Wuling, первые официальные фото которого появились в сети. По словам создателей, вдохновение они черпали в японских кей-карах, компактных микролитражках, на которые в Японии действуют налоговые льготы.

И действительно, Wuling по своим пропорциям очень похож на традиционные японские кей-кары. Дизайн модели выполнен в лаконичном стиле, с простыми линиями и формами.

Внешность новинки выполнена в стиле японских кей-каров media.gm.com

Салон новинки рассчитан на водителя и трех его спутников. Длина Wuling – 2920-мм, что на 220-мм больше, чем у электрического Smart EQ Fortwo и на 295-мм длиннее двухместного Baojun E300.

Новинка будет доступна в двух вариантах – с батареей на 9 или 14 кВтч. В движение автомобиль будет приводить 27-сильный электромотор. Для сравнения в арсенале Baojun E300 39-сильный мотор и батарея на 16,8 кВтч.

Название модели и подробные технические характеристики станут известны ближе к началу продаж, которые намечены на вторую половину нынешнего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL,компания Volvo возобновила производство легковых авто на четырех китайских заводах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал