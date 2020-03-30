Китайский конкурент BMW X7 будет электрическим

Пока в Мюнхене только размышляют об электрификации своих флагманских моделей, китайская компания Hongqi готовит к производству премиальный электро-SUV.

Концепт Hongqi E115 показали осенью на автошоу во Франкфурте

Благодаря тому, что эпидемия коронавируса в Китае начинает ослабевать, местные автопроизводители возвращаются к привычному рабочему ритму. Конкретная дата запуска новинки от Hongqi пока не объявлена, но по инсайдерской информации, компания намерена выпустить до конца года порядка 50 тысяч электрических кроссоверов.

Концепт Hongqi E115

Напомним, что европейский дебют большого внедорожника на электротяге состоялся осенью прошлого года на автошоу во Франкфурте. Автором внешнего облика новинки стал известный британский дизайнер Жиль Тейлор, который в свое время создал внешность Jaguar XJ и Rolls-Royce Ghost.

Концепт Hongqi E115

Автомобиль получился достаточно крупным: длина машины – 5160 мм, ширина – 1730 мм, а колесная база достигает 3250 мм. Для сравнения длина BMW X7 – 5151 мм, ширина – 2000 мм, а база – 3105 мм.

Внедорожник оснащен двумя электромоторами, каждый из которых приводит свою пару колес. На передней оси установлен мотор мощностью 218 л.с., который развивает крутящий момент 350 Нм. Производительность второго – 299 л.с. и 420 Нм соответственно. Питание для них будет обеспечивать литий-ионная батарея емкостью 92,4 кВтч.

Концепт Hongqi E115

По данным производителя разгон до 100 км/ч займет не более 4 секунд. Не менее впечатляюще выглядит цифра заявленного запаса хода – свыше 600 км.

Напомним, что компания Hongqi ("Хунцы", кит. – красное знамя) была создана в 1958 году и входит в состав автомобильного концерна FAW. Долгое время она была эксклюзивным поставщиком представительских седанов для высшего руководства Китая.

В последние годы компания переживает важные перемены и стремительно расширяет гамму моделей. За последние два года под маркой Hongqi дебютировало сразу три кроссовера разных размеров, а в этом к ним прибавится флагманский SUV.

Сегодня в модельной гамме Hongqi – 7 автомобилей, это седаны L5, H5, H7 и H9, а также три кроссовера – электрический Е-HS3, HS5 и HS7. В соответствии с номенклатурой можно предположить, что новинка получит обозначение Е-HS9.

Концепт Hongqi E115

Кроме того, компания начала принимать заказы на новый флагманский седан Hongqi H9. Он будет доступен в 7 различных цветовых решениях, а под капотом будут располагаться турбированные моторы – 2-литровая "четверка" (252 л.с.) или 3-литровый V6 (272 л.с.).

Как писал ранее OBOZREVATEL, Hongqi показал новый стильный седан на базе Мазда 6.

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