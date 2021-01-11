Китайский Hongqi презентовал новый электрический седан

Китайская компания Hongqi, входящая в состав концерна FAW, представила интересную новинку – среднеразмерный электрический седан Hongqi E-QM5 (E111).

Об этом сообщает портал Autohome. Модель дебютировала в рамках открывшеся в Хайкоу международной выставке электротранспорта. Автомобиль займет нижнюю строчку в иерархии престижного бренда и станет своеобразным "входным билетом" для поклонников Hongqi. По своим размерам – 5040/1910/1569 мм и величине колесной базе 2990 мм – новинка немного крупнее Tesla Model S.

Автомобиль выделяется оригинальным дизайном, ключевой особенностью которого является причудливая головная оптика autohome.com.cn

Переднеприводный автомобиль получил в свое распоряжение электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.). Заявленный запас хода составляет 431 км (по циклу NEDC). Для зарядки используется два порта. На левом переднем крыле – для быстрой подзарядки на мощных стационарных станциях, а на правом заднем крыле – для обычной бытовой сети. По данным производителя зарядка батареи от 5% до 80% займет не более 30 минут.

По своим размерам – 5040/1910/1569 мм и величине колесной базе 2990 мм – новинка немного крупнее Tesla Model S autohome.com.cn

Автомобиль выделяется оригинальным дизайном, ключевой особенностью которого является причудливая головная оптика. Салон менее претенциозный, – с аналоговой шкалой приборов и небольшим сенсорным дисплеем по центру.

Салон отделан кожей двух цветов, а по центру торпеды расположился сенсорный дисплей мультимедийной системы autohome.com.cn

Для отделки интерьера используется кожа двух цветов. В списке опций есть системы экстренного торможения, предотвращения фронтального столкновения и контроля за состоянием водителя.

Автомобиль займет нижнюю строчку в иерархии престижного бренда autohome.com.cn

Производство седана планируют начать в марте нынешнего года. Стоимость станет известна ближе к началу продаж.

Производство седана планируют начать в марте нынешнего года autohome.com.cn

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Tesla представила базовую версию кроссовера Model Y, а китайская компания NIO продемонстрировала первый в своей истории электрический седан.