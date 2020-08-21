Китайский электромобиль за $10 000 отправился удивлять покупателей

Бюджетный китайский электромобиль Kandi K27 удивил тем, что вышел за пределы китайского рынка. Производитель добился старта продаж в США по цене $10 000.

Невероятно низкая стоимость обусловлена акцией в честь начала приема заказов. Первая тысяча покупателей купит дешевый электрокар по специальной цене, затем она увеличится до $13 000. И все равно машина останется очень дешевой.

Во многом это связано с посредственными характеристиками. Батарейный блок емкостью около 17 кВтч предлагает только 160-километровый запас хода. Такая цифра подойдет только жителям городов, где у автомобилистов нет необходимости преодолевать большие расстояния.

В целом новый Kandi K27 выглядит неплохо и никого не копирует, даже несмотря на едва заметное вдохновение дизайном автомобилей Mini.

Внутри Kandi K27 выглядит технологично, но довольно просто. Фото: firstgear.ua

На фото салона электромобиля видно, что К27 получил мультифункциональное рулевое колесо, довольно крупный сенсорный монитор мультимедийной системы и декоративную вставку в цвет кузова на передней панели.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом украинском электромобиле за $5000. Машина выглядит очень необычно.