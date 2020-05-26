Китайский электромобиль Baojun удивил компоновкой

Американо-китайское СП General Motors и SAIC представило футуристический городской электромобиль Baojun E300 и его длиннобазную версию E300 Plus.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Семейство электрокаров под маркой Baojun начали выпускать в 2017 году. Первым представили модель Е100, затем в 2019 году пришла очередь E200. Обе машины достигали в длину около 2,5 м и имели 2-местный салон.

Baojun Е100 sgmw.com.cn

Baojun Е200 sgmw.com.cn

Покупатели не оценили стараний создателей этих микрокаров, поэтому продажи были достаточно скромными. Исправить ситуацию призвана новые, более крупные модели Е300 и Е300 Plus.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Baojun Е300 sgmw.com.cn

От своих родственников они отличаются футуристичным дизайном и оригинальной компоновкой салона. В частности, покупатели могут выбрать E300 в 2- или 3-местном варианте, а Е300 Plus предлагает 4-местный салон.

Baojun Е100 sgmw.com.cn

Между собой Baojun E300 и Е300 Plus отличаются величиной колесной базы – 1750 и 2020 мм, а также габаритными размерами. Длина машин – 2625 и 2894 мм, ширина – 1647 и 1655 мм, а высота – 1588 и 1595 мм соответственно.

Baojun Е300 Plus sgmw.com.cn

Автомобили привлекают внимание ярким дизайном экстерьера. Салон выполнен в духе минимализма. В трехместной конфигурации Е300 за сиденьем водителя предусмотрена небольшая грузовая площадка. А вот у E300 Plus для перевозки багажа спинки задних сидений придется сложить.

Baojun Е300 Plus sgmw.com.cn

Baojun E300 / E300 Plus оснащаются 39-сильным (29 кВт) электромотором. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 30 кВтч (E300) или 32 кВтч (E300 Plus). Запас хода по циклу NEDC у обеих моделей одинаковый – 305 км. Компания уже принимает предварительные заказы на своем сайте, а товарные экземпляры появятся в продаже летом нынешнего года. Ориентировочная стоимость новинок – порядка $8,5 тысяч.

Baojun Е300 sgmw.com.cn

Как писал ранее OBOZREVATEL, американо-китайской бренд Wuling, также принадлежащий GM и SAIC, представил новый суб-компактный электромобиль Wuling Mini EV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!