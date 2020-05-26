Главная Новости
26 мая • обновлено в 08:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Китайский электромобиль Baojun удивил компоновкой

1.3т
Читать материал на украинском

Американо-китайское СП General Motors и SAIC представило футуристический городской электромобиль Baojun E300 и его длиннобазную версию E300 Plus.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Семейство электрокаров под маркой Baojun начали выпускать в 2017 году. Первым представили модель Е100, затем в 2019 году пришла очередь E200. Обе машины достигали в длину около 2,5 м и имели 2-местный салон.

Baojun Е100

Baojun Е100

sgmw.com.cn

Baojun Е200

Baojun Е200

sgmw.com.cn

Покупатели не оценили стараний создателей этих микрокаров, поэтому продажи были достаточно скромными. Исправить ситуацию призвана новые, более крупные модели Е300 и Е300 Plus.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

От своих родственников они отличаются футуристичным дизайном и оригинальной компоновкой салона. В частности, покупатели могут выбрать E300 в 2- или 3-местном варианте, а Е300 Plus предлагает 4-местный салон.

Baojun Е100

Baojun Е100

sgmw.com.cn

Между собой Baojun E300 и Е300 Plus отличаются величиной колесной базы – 1750 и 2020 мм, а также габаритными размерами. Длина машин – 2625 и 2894 мм, ширина – 1647 и 1655 мм, а высота – 1588 и 1595 мм соответственно.

Baojun Е300 Plus

Baojun Е300 Plus

sgmw.com.cn

Автомобили привлекают внимание ярким дизайном экстерьера. Салон выполнен в духе минимализма. В трехместной конфигурации Е300 за сиденьем водителя предусмотрена небольшая грузовая площадка. А вот у E300 Plus для перевозки багажа спинки задних сидений придется сложить.

Baojun Е300 Plus

Baojun Е300 Plus

sgmw.com.cn

Baojun E300 / E300 Plus оснащаются 39-сильным (29 кВт) электромотором. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 30 кВтч (E300) или 32 кВтч (E300 Plus). Запас хода по циклу NEDC у обеих моделей одинаковый – 305 км. Компания уже принимает предварительные заказы на своем сайте, а товарные экземпляры появятся в продаже летом нынешнего года. Ориентировочная стоимость новинок – порядка $8,5 тысяч.

Baojun Е300

Baojun Е300

sgmw.com.cn

Как писал ранее OBOZREVATEL, американо-китайской бренд Wuling, также принадлежащий GM и SAIC, представил новый суб-компактный электромобиль Wuling Mini EV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Теги
авто новости новые авто SAIC General Motors электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Электромобили

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги