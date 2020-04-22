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22 апреля • обновлено в 17:41
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Китай решил победить Tesla с помощью технологий iPhone

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Китайская компания SAIC, которая является одним из крупнейших и наиболее технологичных автопроизводителей КНР, показала новый электромобиль Roewe R-Aura для соперничества с Tesla.

Дизайнеры все еще интригуют тизерными изображениями и не раскрывают внешность новинки полностью. Но даже сейчас мы можем сделать некоторые выводы, основанные на опубликованных изображениях.

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

roewe.com.cn

Во-первых, новинка получится крупной машиной – около 5 метров в длину. Значит, Tesla Model S будет ближайшим соперником электромобиля Roewe R-Aura. Во-вторых, дизайн позволит выгодно выделиться на фоне других китайских электрокаров.

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

roewe.com.cn

R-Aura олицетворяет новый корпоративный стиль для всех "зеленых" моделей компании и займет место флагмана. Технологичные передние фары состоят из большого количества мелких элементов и объединены LED-полоской.

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На корме видны длинные узкие фонари аккуратной пластичной формы. Спереди и сзади установлены эмблемы R, которые светятся. Но самое интересное находится на центральной стойке между дверями. Автомобиль предложит несколько вариантов "разблокировки" – с помощью отпечатка пальца или сканера лица владельца. Популярные технологии из мира смартфонов, которые в свое время iPhone сделал популярными.

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

Новый электромобиль SAIC удивил технологиями

На данный момент это вся информация, которая известна о SAIC Roewe R-Aura. Никаких характеристик производитель пока не раскрыл. Но уже можно сказать, что грядущая новинка намного интереснее другой электрической модели компании – Roewe Ei6, о которой мы рассказывали недавно.

Roewe Ei6

Roewe Ei6

roewe.com.cn

Как сообщал OBOZREVATEL, Kia неожиданно представила новый электромобиль с отличными характеристиками.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто электромобили SAIC Roewe Tesla iPhone Apple
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