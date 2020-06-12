Kia выпустила электромобиль, на котором можно зарабатывать

Виталий Сазонов Электромобили 14:00, 12.06.2020

Компания Kia превратила свой электрический хетчбек e-Soul в маленький фургончик. Такая версия получила название e-Soul Cargo.

Главное отличие коммерческой версии от обычной – грузовой отсек на месте второго ряда сидений и багажника. Объем полезного пространства составляет 1 кубический метр, за передними сиденьями установлена защитная решетка.

Kia e-Soul Cargo
Kia

Автомобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 204 л.с., он питается от батареи емкостью 64 кВт ч, которой хватает на 452 км пробега. Отметку в 100 км/ч фургон преодолевает за 7,9 сек.

Kia e-Soul Cargo
Kia
Kia e-Soul Cargo
Kia

Kia e-Soul Cargo доступен сразу в богатой комплектации. Оснащение включает в себя, помимо прочего, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, парктроник, камеру заднего вида.

Kia e-Soul Cargo
Kia
Kia e-Soul Cargo
Kia
Kia e-Soul Cargo
Kia

Пока автомобиль эксклюзивно представлен лишь в Нидерландах, там за него просят 39 077 евро. Производитель говорит, что при желании его можно будет снова переделать в легковушку без особых усилий.

Kia e-Soul Cargo
Kia
Kia e-Soul Cargo
Kia

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia выпустит электромобиль, который будет дешевле Renault Sandero.

Комментировать
Авто Электромобили

Смотрите также

Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым

В Таиланде мне стало тесно как в пузыре, который сама же и создала — Екатерина Терещенко

Пиар Тищенко на больных детях: как же тебе не стыдно!?

Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине

Кремль передал Зеленскому "черный" список украинских политиков: OBOZREVATEL просит назвать имена