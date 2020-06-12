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12 июня • обновлено в 14:41
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Kia выпустила электромобиль, на котором можно зарабатывать

1.8т
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Компания Kia превратила свой электрический хетчбек e-Soul в маленький фургончик. Такая версия получила название e-Soul Cargo.

Главное отличие коммерческой версии от обычной – грузовой отсек на месте второго ряда сидений и багажника. Объем полезного пространства составляет 1 кубический метр, за передними сиденьями установлена защитная решетка.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Автомобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 204 л.с., он питается от батареи емкостью 64 кВт ч, которой хватает на 452 км пробега. Отметку в 100 км/ч фургон преодолевает за 7,9 сек.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo доступен сразу в богатой комплектации. Оснащение включает в себя, помимо прочего, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, парктроник, камеру заднего вида.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Пока автомобиль эксклюзивно представлен лишь в Нидерландах, там за него просят 39 077 евро. Производитель говорит, что при желании его можно будет снова переделать в легковушку без особых усилий.

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Kia e-Soul Cargo

Kia e-Soul Cargo

Kia

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia выпустит электромобиль, который будет дешевле Renault Sandero.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто электромобили авто Kia
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