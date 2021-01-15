Kia рассказала о новинках и электрической платформе E-GMP

Компания Kia рассказала о стратегии развития, новинках и электрической платформе E-GMP.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Нынешний год Kia начала с масштабной трансформации. Первым этапом стала презентация нового логотипа и слогана бренда, а теперь производитель объявил о переименовании из Kia Motors Corporation в Kia Corporation.

Модульная платформа E-GMP станет основой развития модельного ряда компании kianewscenter.com

Но это лишь верхняя часть айсберга в глобальной стратегии развития компании, ключевым аспектом которой станет электрификация.

В рамках программы трансформации компания намерена представить до 2027 году 7 новых электромобилей. Все они будут использовать электрическую глобальную модульную платформу E-GMP, которая позволит создавать автомобили разных классов, включая минивены и кроссоверы.

Первая модель, построенная на платформе E-GMP, будет представлена до конца марта и имеет обозначение CV kianewscenter.com

Первая модель, построенная на платформе E-GMP, будет представлена до конца марта и имеет обозначение CV. Легковой автомобиль с элементами SUV можно будет заряжать от мощных станций, а запас хода составит порядка 500 км.

Еще одной интересной новинкой станет коммерческий автомобиль, который за счет плоской скейтборд-платформы и модульным элементам кузова можно будет трансформировать в зависимости от оперативных потребностей пользователя.

Одним из перспективных направлений развития Kia станет увеличение числа коммерческих моделей – для служб доставки и каршеринга kianewscenter.com

В компании намерены существенно усилить свои позиции в сегменте коммерческой техники. Они ожидают пятикратный рост спроса на легкие грузовые модели к 2030 году за счет увеличения объемов электронной коммерции и каршеринговых сервисов. Частью этого направления является анонсированный ранее общий проект с Arrival и Canoo, который предполагает совместную разработку и производство автомобилей для каршеринга и служб доставки.

В планах компании на ближайшие несколько лет представить три легковых авто, два кроссовера и несколько коммерческих моделей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia готовит необычный электрический кроссовер, а также показала "рентген" нового гибридного Sorento.