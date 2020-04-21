Kia показала электрического соперника Skoda Octavia
Компактный седан Kia Cerato является одним из сильнейших соперников Skoda Octavia. Однако теперь корейский производитель получил преимущество – электромобиль с отличными характеристиками.
Электрокар Kia Cerato 2020 внешне не отличается от стандартного седана с ДВС – разве что декоративные элементы голубого цвета выдают наличие в этом автомобиле электромотора и батарейного блока.
Силовая установка выдает 184 л.с. и приводит в движение передние колеса. В нижней части кузова установлена крупная батарея емкостью 56 кВтч, которая обеспечивает 490 км запаса хода.
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Голубой декор продолжается и в салоне, но неподготовленный наблюдатель точно не сумеет распознать в этой машине EV. Видимо, в компании намеренно решили оставить традиционный дизайн. Ведь для любителей более футуристичных машин компания предлагает кроссовер Kia e-Niro, который выглядит более "экологично".
Новый Киа Черато с электромотором поступит в продажу в КНР летом. На дорогах первые экземпляры появятся осенью. Интересно, что новая Шкода Октавия 2020 бывает плагин-гибридом, но полностью электрической модификации у модели нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, Skoda Octavia получила опасного соперника из Китая, который окажется до двух раз дешевле чешской модели.