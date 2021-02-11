Kia, Ioniq и Genesis замечены на совместных испытаниях

На тестах в Заполярье замечены на тестах машины сразу трех корейских брендов – Kia, Ioniq и Genesis.

Об этом сообщает портал Carscoops. Слово и дело редко расходятся у компании Hyundai. И если в компании заявили о массированной атаке на рынок электромобилей, значит так тому и быть.

Все три автомобиля-прототипа используют глобальную платформу концерна Electric-Global Modular Platform (E-GMP) и во многом унифицированы. По словам представителей компании, E-GMP обеспечит запас хода на одной зарядке до 500 км, а на разгон до первой "сотни" автомобилям потребуется порядка 3,5 секунд.

Одним из тестовых прототипов является, по всей видимости, кроссовер GV60. Он будет самым дорогим из тестового трио. Два других – это Ioniq 5 и Kia CV, которые относятся к иному ценовому диапазону и получат более спортивный характер.

Все три автомобиля имеют компактные размеры и относятся к сегментам С-SUV. Genesis является самым крупным из них. В свою очередь, Kia CV больше напоминает универсал. Новинку от Kia представят спустя после дебюта Ioniq 5, который состоится в конца текущего месяца.

Напомним, что Kia, которая недавно провела масштабный ребрендинг и обнародовала свою стратегию развития, пообещал представить в ближайшие 5 лет 7 электромобилей. Не менее амбициозные планы и у "материнской" компании Hyundai.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Hyundai проехал без подзарядки более 1000 км, а Kia выпустила электромобиль, на котором можно зарабатывать.