Kia готовит необычный электрический кроссовер

Новинка от Kia, получившая кодовое имя CV, проходит тестовые испытания на дорогах Германии, сообщает портал Carscoops.

В ближайшие годы компания Kia намерена представить целое созвездие электромобилей разных типов. Одним из них станет кроссовер, который представляет собой симбиоз SUV и лифтбека.

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

Во внешности электрокара можно найти сходство с концепутальными Kia Futuron и Imagine, представленными на автошоу в Китае и Швейцарии. Наши коллеги из Carscoops попытались представить себе приблизительный облик модели.

Концепт Kia Futuron. Фото: kia.com

Концепт Kia Imagine. Фото: kia.com

Ожидается, что новинка получит полностью светодиодную головную оптику, обтекаемую форму в стиле био-дизайна и тонкие LED-фонари. Подобно родственным Hyundai 45 CUV и Prophecy, автомобиль будет построен на модульной платформе концерна Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

По инсайдерской информации, запас хода новинки составит порядка 500 км, а быстрое зарядное устройство позволит заряжать батарею до 80% примерно за 20 минут. Электромобиль получит цифровую приборную панель с большим дисплеем информационно-развлекательной системы, поддержку Apple CarPlay, беспроводной WiFi и систему кругового обзора. Также предполагается, что в новинке будут использоваться современные технологии безопасности и полуавтоматического управления.

Kia тестирует новый электромобиль. Фото: carscoops.com

Дебют нового электромобиля от Kia намечен на будущий год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia показала кроссовер стоимостью менее $7 тысяч