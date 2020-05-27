Kia готовит электромобиль, дешевле Renault Sandero

В своем интервью британскому AutoExpress шеф европейского подразделения Kia Эмилио Эррера рассказал, что компания изучает перспективы производства субкомпактного городского электромобиля.
Рендер городского электромобиля Kia
autoexpress.com
У электрического Citroen Ami скоро появится конкурент из Южной Кореи. По словам Эрреры, в компании давно были планы по созданию бюджетного электрокара, прообразом которого станет концепт Kia Pop, показанный еще в 2010 году.
Концепт Kia Pop 2010 года
kia.com
Современные тенденции на европейском рынке, пандемия коронавируса и развитие электрической инфраструктуры заставляют ускорить работы в этом направлении.
Концепт Kia Pop 2010 года
kia.com
По мнению топ-менеджера, жителям европейских мегаполисов, столкнувшихся с проблемой социального дистанцирования, нужна альтернатива общественному транспорту. Выходом в современных реалиях в компании видят в субкомпактных моделях на электротяге.
2021 Citroen Ami презентовали в конце февраля в Париже
citroen.com
Дополнительным стимулом для появления такой модели у Kia стал электрический Citroen Ami. Напомним, что футуристический электромобиль был презентован в конце февраля этого года в Париже.
Во Франции и Италии Ami можно управлять с 14 лет, а в других странах Европы – с 16-ти. Базовая цена новинки – 6900 евро (во Франции – 6000 евро с экобонусом от государства). Его также можно взять в лизинг за 19,99 евро/месяц (при первоначальном взносе 2644 евро) или за 0,26 евро в минуту – столько же стоит электроскутер в Париже. Похожую программу финансирования намерены использовать и в компании Kia.
2021 Citroen Ami предлагается во Франции по цене 6000 евро
citroen.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Китае концерны General Motors и SAIC активно выводят на рынок субкомпактные бюджетные электромобили под брендами Wuling и Baojun.
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