Катафалк Tesla: в последний путь с заботой об экологии
Британская компания Brahms Electric Vehicles, специализирующаяся на производстве автомобилей для ритуальных услуг, готовит катафалк на базе Tesla Model S.
Стоить отметить, что компания Brahms Electric Vehicles является пионером использования электромобилей для ритуальных услуг. Своего первенца в этой области – Nissan Leaf Electric Hearse компания представила еще в 2011 году.
Автомобиль выглядит очень необычно за счет того, что кузов машины асимметричный – с левой стороны привычные двери и центральную стойку заменили большим стеклянным люком. А гроб в такой Leaf устанавливается по диагонали, занимая место рядом с водителем.
В этом году компания готовит сразу два новых проекта эко-катафалков – 6-метровый Tesla Model S и Nissan Leaf нового поколения. В частности, Tesla S будет предложена в двух вариантах – с батареей емкостью 60 или 75 кВтч. В зависимости от этого запас хода будет варьироваться от 270 до 320 км. Стоимость эко-катафалка стартует с отметки 140 тысяч фунтов (160 тыс. евро).
Несколько лет назад свои версии катафалков на базе Tesla Model S презентовали RemetzCar из Голландии и немецкая компания Binz.
Как писал ранее OBOZREVATEL, редкий универсал на базе Mercedes-Benz S-Class продается в США.