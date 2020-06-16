КАМАЗ создал электрический мусоровоз: новинку показали на фото

КАМАЗ разработал свой первый электрический грузовик. Экспериментальный образец под названием КАМАЗ-53198 Чистогор на данный момент пребывает в статусе испытательного прототипа.

Как сообщает Drom, конструкторы продолжают работу над совершенствованием и оптимизацией силовой установки. В августе новинка отправится на дорожные испытания в качестве электрического мусоровоза.

Новый грузовик КАМАЗ оснащен крупным батарейным блоком емкостью 156 кВтч, но ориентировочный запас хода тяжелого транспортного средства составляет всего 100 км при полной загрузке.

Кабина от 5490 появилась на новом КАМАЗ-Чистогор gruzovikpress.ru

Прототипу досталась кабина от грузовика КАМАЗ-5490. Если испытания пройдут успешно, электромобиль может отправиться в серийное производство в 2023 году.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Китае создали уникальный электромобиль для специальных работ, у которого нет аналогов в мире.