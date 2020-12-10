КамАЗ представил легковой электрокар за $13 500

Российский завод КамАЗ, который специализируется на производстве грузовых автомобилей, представил электрический сити-кар под названием Кама-1. Пока новинка представляет собой промышленный предсерийный образец, но цену на нее уже сформировали – продавать электрокар будут за 13,5 – 18 тыс. долларов.

Как сообщает News.Drom, Каму-1 КамАЗ разработал в сотрудничестве с инженерным центром Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), который ранее сотрудничал с Daimler AG, BMW AG, Ferrari, Volkswagen AG в области научно-исследовательских и конструкторских работ. Университетский центр именно отвечал за проектировку электрокара – КамАЗу в этом проекте отведена роль лишь производственной площадки.

По форме и размерам Кама-1 напоминает "Оку"

Кама-1 станет второй легковой моделью после "Ока", которую будет выпускать завод. Технические характеристики новинки скромные: мощность мотора 109 л.с., емкостью батареи – 33 кВтч, максимальная скорость – 150 км/ч, разгон до "сотни" – 6,7 сек, запас хода на одном заряде – 250 км, а время зарядки – 6 часов в обычном режиме и 20 минут в ускоренном. Габариты составляют 3,4 х 1,7 х 1,6 м, клиренс – 16 см.

Капот у электрокара маленький, поскольку большая часть агрегатов спрятана в днище news.drom

Предназначен Кама-1для каршерингов news.drom

В салоне Кама-1 установлена мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, также у новинки наполовину панорамная крыша. Кузов сделан частично из сменных пластиковых панелей: их можно будет легко заменить в случае ДТП. Полезная функция, учитывая, что бить "Камы" будут часто – их основным рынком сбыта станет российский каршеринг.

Видно, что в салоне использовались не особо качественные материалы отделки news.drom

Зато есть дисплей news.drom

Когда электрокар КамАЗ отправится в производство, пока не сообщается, но ранее назывался срок 2024 год.

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