КамАЗ показал на видео беспилотный электромобиль "Челнок"

Компания КамАЗ продемонстрировала грузовой беспилотный электромобиль "Челнок".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. КамАЗ 3373 "Челнок" представляет собой электрическую грузовую платформу с тентом. Размеры "Челнока" – 8000х2500х4000 мм. Примерно такие же габариты имеет обычный среднетоннажный грузовик КамАЗ 4308. Но, в отличие от любого другого грузового автомобиля, "Челнок" не имеет кабины. Это не только упрощает и удешевляет конструкцию, но и позволяет использовать все полезное пространство грузовой платформы.

При собственной массе 8 тонн, "Челнок" способен перевозить до 10 тонн грузов. Благодаря полноуправляемому полноприводному шасси беспилотник имеет небольшой радиус разворота, а также способен двигаться по диагонали, в так называемом режиме "краба".

Беспилотный электромобиль КамАЗ 3373 "Челнок" имеет полноприводное полноуправляемое шасси kamaz.ru

В движение "Челнок" приводит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, а питание для него обеспечивает батарея энергоемкостью 60 кВтч. Максимальная скорость ограничена 40 км/ч, а запас хода при полностью заряженной АКБ составляет 50 км. Беспилотник предназначен для использования на закрытых территориях, поэтому таких показателей вполне достаточно для выполнения локальных грузоперевозок.

Беспилотный электромобиль КамАЗ 3373 "Челнок" можно заряжать даже от обычной бытовой сети 220В kamaz.ru

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