Какой подержанный электромобиль выбрать: десятка лучших

Британские журналисты What Car? составили список лучших электромобилей. Причём не новых, а подержанных.

До недавнего времени подобный рейтинг составить было невозможно, поскольку электромобили сравнительно недавно появились на рынке (10 лет назад), а количество самих моделей исчислялось единицами. Однако теперь ситуация изменилась, и эксперты могут давать советы потребителям на счёт покупке б/у электрокара. Многие из машин уже разменяли не один десяток тысяч километров, а количество моделей электромобилей на рынке увеличилось до нескольких десятков, охватывая самые разные сегменты.

Так получилось и в случае с рейтингом What Car?: в их ТОП-5 вошли электромобили самых разных размеров, от сити-каров до больших кроссоверов, а годы эксплуатации помогли выявить те или иные "болячки" автомобилей.

Самые лучшие подержанные электромобили

10: Volkswagen e-Up

newspress.co.uk

Плавный электромотор с мгновенным крутящим моментом, нет потерь свободного пространства (батареи грамотно упакованы), есть быстрая зарядка. Запас хода небольшой (дорейстайл – 100 км, после обновления – 260 км), однако в городе больше и не нужно.

9: Kia Soul EV

newspress.co.uk

Нескучный дизайн, адекватный объем салона, хорошая комплектация (климат-контроль, камера заднего вида и др.), имеется быстрая зарядка. Запас хода неплохой даже до смены поколений – 212 км.

8: BMW i3

newspress.co.uk

Немецкий премиум за приемлемые деньги, есть две версии для покупки – чисто электрическая и с ДВС-удлинителем. Приятен в управлении, хорошо держит дорогу, отлично справляется с кренами, несмотря на узкий кузов.

7. Tesla Model X

newspress.co.uk

Один из самых больших и самых мощных электромобилей, к тому же ещё и с восхитительным дизайном (заставляет обратить на себя внимание любого прохожего). Ну и, конечно, с хорошим запасом хода (свыше 480 км), который легко восполнять благодаря возможности "сверхбыстрая зарядка" (а вот обычная зарядка, к сожалению, длится долго).

6. Nissan Leaf (1 поколения)

newspress.co.uk

Один из самых первых EV на рынке, который доказал, что электрифицировать можно даже такой сегмент, как бюджетный семейник. При выборе "Лифа" лучше обратить внимание на фейслифтинговые модели с запасом хода 170-193 км (АКБ – 30 кВтч), поскольку у дореформенной версии пробег откровенно слабоват.

5. Tesla Model S

newspress.co.uk

Во многом Tesla Model S является очень практичным автомобилем. Свободного пространства на счету этого авто - огромное количество. В остальном "эска" не нуждается в представлениии.

4. Hyundai Ioniq

newspress.co.uk

Hyundai Ioniq поставляется с большим количеством оснащения, кроме того он немного практичнее VW Golf. Ездовыми качествами "кореец" тоже радует. Реальный запас хода – всего 190 км (один из немногих минусов этой машины).

3 Volkswagen e-Golf

newspress.co.uk

Также хорош, как и бензиновый/дизельный Golf. Да, он ограничен в передвижении, зато тише и быстрее. Кроме того, у него легкое рулевое управление и отличная маневренность на трассе. Еще из плюсов – практичность; большой багажник и достаточное количество свободного пространства для пассажиров. Запас хода на одном заряде – 200 км, но после обновления его довели до 300 км.

2: Jaguar I-Pace

newspress.co.uk

Среди плюсов первого электрического "британца" – футуристический дизайн, отличная динамика и хороший запас хода в 400 км. А еще неплохая цена как для премиум-кроссовера (в пределах 60 000 евро).

1: Renault Zoe

newspress.co.uk

Renault Zoe по-прежнему остается одним из самых доступных электромобилей на рынке. Большой выбор версий, возможность взять авто в лизинг (правда, только не в Украине), отличный вариант для семьи с детьми – в него вообще без каких-либо проблем влезет коляска. Кроме того, у машины хороший пробег (у обновленной версий реальный запас хода на уровне 300 км). также есть быстрая зарядка. Те покупатели, у кого ограниченный бюджет, могут рассмотреть вариант покупки одной из самых ранних моделей Zoe, которая предлагается на вторичке от 8 000 евро. В целом, Zoe заслуживает того, чтобы занять место лучшего подержанного электромобиля, доступного в настоящее время. То есть, он устаревший.

Бонус: самый плохой электромобиль

Renault Fluence

newspress.co.uk

Может показаться странным, что лучший и худший подержанный электромобиль принадлежат одному и тому же производителю, но, увы, факт остается фактом – Renault Fluence является примером того, какими не надо делать электромобили. Плохой запас хода, безумный вес, нет быстрой зарядки. Однако, справедливости ради стоить отметить, что этот автомобиль появился на счет очень давно.

Напомним, ранее OBOZREVATEL наглядно показывал, чем электромобили отличаются от гибридов.

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