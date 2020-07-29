Первый электро-кроссовер Skoda порадует уютом Octavia A8

Виталий Сазонов Электромобили 15:58, 29.07.2020

До мирового дебюта первого электрического кроссовера Skoda осталось несколько недель – премьера модели Enyaq iV состоится в сентябре, а тем временем чехи продолжат публиковать новые изображения модели. Сегодня Skoda представила дизайн салон будущего электрокроссовера на двух эскзизах, а также опубликовала одну картинку, которая раскрывает технические тонкости.

Как видно, внутри Skoda Enyaq iV будет примечателен полностью оцифрованным интерьером, выполненным в стиле моделей Scala, Kamiq и Octavia нового поколения. Машина получит цифровую приборную панель и большой, 13-дюймовый тачскрин мультимедиа – они располагаются на передней панели с минималистичным оформлением. Одновременно массивная центральная консоль порадует большим количеством ниш для хранения мелочевки и глянцевой отделкой. При этом здесь не будет привычного рычага КП – управление трансмиссией, очевидно, будет осуществляться через набор специальных кнопок.

Салон Skoda Enyaq на первых изображениях.
Фото: Skoda

Последнее изображение показывает расположение аккумулятора и электродвигателей на двух осях (последнее применимо к полноприводным версиям модели). Также на нем можно рассмотреть силуэт модели и характерные линии – судя по ним, новинка будет похожа на другие модели Skoda и даже электрический хетчбэк VW ID.3, который приходится ей родственником по концерну.

Skoda Enyaq - так будут располагаться агрегаты.
Фото: Skoda

О характеристиках Skoda Enyaq можно прочитать здесь.

Skoda Enyaq - фото, которые были опубликованы ранее.
Фото: Skoda
Skoda Enyaq - фото, которые были опубликованы ранее.
Фото: Skoda

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda уже выпустила 3 млн китайских авто.

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