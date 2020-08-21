Какие электромобили любят украинцы – ТОП-5 брендов

Несмотря на то, что спрос на электромобили в Украине по итогам июля 2020 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, количество EV на дорогах растет.

По данным First Gear, за первое полугодие 2020-го украинцы приобрели и зарегистрировали на 17,6% больше электрокаров в сравнении с тем же периодом 2019 года. Названы самые популярные бренды, которые выбирали украинские автомобилисты.

Самые популярные марки электромобилей:

Nissan (55% от общего количества); Tesla (12% от общего количества); Renault (7,5% от общего количества); BMW (4,4% от общего количества); Volkswagen (3,2% от общего количества).

Также стали известны наиболее популярные модели электрокаров в Украине:

Nissan Leaf; Tesla Model S; Renault Kangoo Z.E.; BMW i3; Volkswagen e-Golf.

Для сравнения приводим наиболее популярные EV по итогам июля 2020:

Nissan Leaf (234 шт.); Tesla Model 3 (115 шт.); Tesla Model S (98 шт.); Tesla Model X (45 шт.); Fiat 500e (38 шт.).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали отечественный бюджетный электромобиль за $5000.