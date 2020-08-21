Какие электромобили любят украинцы – ТОП-5 брендов

Названы любимые электромобили украинцев.
Несмотря на то, что спрос на электромобили в Украине по итогам июля 2020 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, количество EV на дорогах растет.
По данным First Gear, за первое полугодие 2020-го украинцы приобрели и зарегистрировали на 17,6% больше электрокаров в сравнении с тем же периодом 2019 года. Названы самые популярные бренды, которые выбирали украинские автомобилисты.
Nissan (55% от общего количества);
Tesla (12% от общего количества);
Renault (7,5% от общего количества);
BMW (4,4% от общего количества);
Volkswagen (3,2% от общего количества).
Также стали известны наиболее популярные модели электрокаров в Украине:
Nissan Leaf;
Tesla Model S;
Renault Kangoo Z.E.;
BMW i3;
Volkswagen e-Golf.
Для сравнения приводим наиболее популярные EV по итогам июля 2020:
Nissan Leaf (234 шт.);
Tesla Model 3 (115 шт.);
Tesla Model S (98 шт.);
Tesla Model X (45 шт.);
Fiat 500e (38 шт.).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине показали отечественный бюджетный электромобиль за $5000.
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