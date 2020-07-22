Какие электрокары покупают украинцы – ТОП-5

За первые полгода 2020-го (январь-июнь) украинцы поставили на учет 3516 электромобилей. Этот результат приблизительно на 10% превзошел показатели за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Укравтопром, за это время было зарегистрировано 3346 легковых электромобилей, что позволило добиться 13-процентного роста в секторе, и 169 коммерческих электрокаров – снижение на 23% относительно первого прошлогоднего полугодия.

При этом только 7,8% легковых электромобилей оказались новыми, а в сегменте коммерческих это количество составило 2,4%. 100-процентный показатель среди новых электрических автобусов представлен одним транспортным средством.

VW e-Golf вошел в пятерку лидеров. Фото: Volkswagen

ТОП-5 электромобилей в Украине за 2020 год (январь-июнь):

Nissan Leaf (1159 шт.) Tesla Model S (389 шт.) Tesla Model 3 (358 шт.) Tesla Model X (162 шт.) VW e-Golf (161 шт.)

Как видно, три места из пяти заняли электрокары Тесла. Но им не удалось обойти лидера от Nissan даже суммарным количеством в 909 экземпляров. При этом новыми оказались только 22 авто. Из 1159 Ниссан Лиф новых было 6 шт., а из 161 Volkswagen e-Golf – 0 шт. В этом плане лучшим оказался кроссовер Audi e-tron quattro с 59 авто.

Nissan Leaf традиционно занял лидирующую позицию. Фото: Nissan

Как сообщал OBOZREVATEL, китайцы получили мощное финансирование и готовят наступление на рынок электромобилей.