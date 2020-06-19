Как ЗАЗ продавал в Германии уникальную Таврию Электро. Фото

В 1991 году Запорожский автозавод выпустил электрическую версию Таврии – ЗАЗ-1109, она же Таврия Электро. Принято считать, что автомобиль существовал лишь в качестве тестового прототипа, однако в действительности, это не так – оказывается, что у автомобиля была серийная версия, которую продавали в Германии.

В частности, упоминание об этом автомобиле содержится в рекламной брошюре немецкого дилера Deutsche Lada. Один из пользователей сайта Driive2 опубликовал перевод этого буклета и отсканировал фотографии уникальной Таврия Электро.

Таврия Электро, которую продавали в Германии drive2.ru

Как видно, электроТаврия визуально никак не отличается от бензиновой. А вот технически, понятное дело, это совсем другая машина.

Электрокар оснащался мотором постоянного тока, который выдавал 16 л.с. Батарея – блок из 14 свинцовых аккумуляторов емкостью 240 Ач. Такая Таврия могла разогнаться до 80 км/ч, ее запас хода на одном заряде составлял 60-120 км. Весил автомобиль 1115 кг.

Зарядное гнездо машины пряталось спереди, под логотипом; уровень заряда батарей можно было отслеживать с помощью специального индикатора на передней панели. Еще одна из интересных особенностей ЗАЗ-1109 – уже тогда она предлагала систему рекуперации энергии (при торможении восстанавливалась часть потребляемой энергии)!

Приборная панель машины, где были выведены данные по батареи drive2.ru

В брошюре Таврия Электро описывалось довольно лестно. Указывалось, что она является идеальным авто для города и реальной алетернативой машин с ДВС. Она компактная, но при этом вместительная (рассчитана на 4-х человек), а также экологически чистая и очень тихая. Кроме того, у неё была хорошая маневренность.

Однако продавали Электро Таврию недешево – за 31 650 немецких марок; для сравнения за те же деньги можно было купить люксовый Mercedes 190E (он стоил (37 000 марок). Именно высокая цена, а также тот факт, что проект был уже морально устаревшим, и погубил необычный ЗАЗ. Достоверно неизвестно, сколько было продано электрических Таврий, да и продано ли вообще, однако несколько лет назад один из экземпляр ЗАЗ-1109 видели на улицах в Германии. Причем автомобиль был в живом состоянии.

Несколько лет назад Таврию Электро видели на улицах Германии. Снимки OBOZREVATEL обнаружил на том же сайте Drive2, но уже в аккаунте другого пользователя drive2.ru

Вот так заряжался ЗАЗ drive2.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в свое время выпуск Таврии и Славуты хотели наладить в Греции, но этим планам не было суждено сбыться.