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Как ЗАЗ продавал в Германии уникальную Таврию Электро. Фото

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
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Как ЗАЗ продавал в Германии уникальную Таврию Электро. Фото

Таврия Электро

В 1991 году Запорожский автозавод выпустил электрическую версию Таврии – ЗАЗ-1109, она же Таврия Электро. Принято считать, что автомобиль существовал лишь в качестве тестового прототипа, однако в действительности, это не так – оказывается, что у автомобиля была серийная версия, которую продавали в Германии.

В частности, упоминание об этом автомобиле содержится в рекламной брошюре немецкого дилера Deutsche Lada. Один из пользователей сайта Driive2 опубликовал перевод этого буклета и отсканировал фотографии уникальной Таврия Электро.

Таврия Электро, которую продавали в Германии

Таврия Электро, которую продавали в Германии drive2.ru

Как видно, электроТаврия визуально никак не отличается от бензиновой. А вот технически, понятное дело, это совсем другая машина.

Электрокар оснащался мотором постоянного тока, который выдавал 16 л.с. Батарея – блок из 14 свинцовых аккумуляторов емкостью 240 Ач. Такая Таврия могла разогнаться до 80 км/ч, ее запас хода на одном заряде составлял 60-120 км. Весил автомобиль 1115 кг.

Зарядное гнездо машины пряталось спереди, под логотипом; уровень заряда батарей можно было отслеживать с помощью специального индикатора на передней панели. Еще одна из интересных особенностей ЗАЗ-1109 – уже тогда она предлагала систему рекуперации энергии (при торможении восстанавливалась часть потребляемой энергии)!

Приборная панель машины, где были выведены данные по батареи

Приборная панель машины, где были выведены данные по батареи drive2.ru

В брошюре Таврия Электро описывалось довольно лестно. Указывалось, что она является идеальным авто для города и реальной алетернативой машин с ДВС. Она компактная, но при этом вместительная (рассчитана на 4-х человек), а также экологически чистая и очень тихая. Кроме того, у неё была хорошая маневренность.

Однако продавали Электро Таврию недешево – за 31 650 немецких марок; для сравнения за те же деньги можно было купить люксовый Mercedes 190E (он стоил (37 000 марок). Именно высокая цена, а также тот факт, что проект был уже морально устаревшим, и погубил необычный ЗАЗ. Достоверно неизвестно, сколько было продано электрических Таврий, да и продано ли вообще, однако несколько лет назад один из экземпляр ЗАЗ-1109 видели на улицах в Германии. Причем автомобиль был в живом состоянии.

Несколько лет назад Таврию Электро видели на улицах Германии. Снимки OBOZREVATEL обнаружил на том же сайте Drive2, но уже в аккаунте другого пользователя

Несколько лет назад Таврию Электро видели на улицах Германии. Снимки OBOZREVATEL обнаружил на том же сайте Drive2, но уже в аккаунте другого пользователя drive2.ru

Вот так заряжался ЗАЗ

Вот так заряжался ЗАЗ drive2.ru

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в свое время выпуск Таврии и Славуты хотели наладить в Греции, но этим планам не было суждено сбыться.

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