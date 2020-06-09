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9 июня • обновлено в 18:10
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Как деградация батареи влияет на цену б/у электромобиля

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С электрокарами на вторичном рынке ситуация обстоит сложнее, чем с обычными авто – при выборе "электрички" нужно учитывать ещё один фактор, о котором мало кто задумывается. На него в своем исследовании обратили внимание специалисты немецкого TUV/

По идее, подержанные электромобили аналогичной марки и модели, а также одного и того же года выпуска и с одинаковым пробегом (скажем, трёхлетние модели, на одометре которых 45 000 км), должны иметь одинаковую цену. Но, согласно исследованию Организации по техническому надзору Германии (TUV), разница в стоимости может достигать 450 евро, и это зависит не от визуального впечатления, а кое-чего более серьезного – степени деградации емкости батареи.

Как деградация батареи влияет на цену б/у электромобиля

consumerreports.org

В Германии существуют специализированные компании, такие как Twaice, которые используют специальное программное обеспечение для оценки состояния аккумулятора. И вот, как рассказали экспертам TUV в Twaice, при одинаковом пробеге и возрасте автомобиля разница в емкости аккумулятора одной и той же модели электромобиля может достигать 5%. На это влияют такие факторы, как стиль вождения и условия зарядки автомобиля.

Эксперты рекомендуют заряжать аккумулятор электромобиля от 15 до 90% или, что еще лучше, подключать его к зарядке на 20% и извлекать "пистолет" на 80%. Кроме того, лучше избегать агрессивного стиля вождения – он также не очень хорошо влияет на состояние аккумулятора. Особенно этих советов стоит придерживаться тем, кто хочет в будущем выгодно перепродать свой электрокар.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на свалке в США нашли партию выброшенных электромобилей.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили б/у автомобиль
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