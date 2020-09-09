Кабмин поддержал электромобили законопроектом: что утвердили

Правительство утвердило проект закона, подчеркивающий приоритетное развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры, а также определяющего виды электромобилей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей страничке в Telegram. Законом определили ряд терминов.

"Признать развитие электрических видов автотранспорта приоритетом для государства. Это предлагаем в правительственном законопроекти, одобренном на заседании Кабмина", – написал Шмыгаль.

Кабмин поддержал электромобили законопроектом. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кроме того, документ предусматривает внесение в Закон Украины "Про автомобильный транспорт" терминов, определяющих различные виды электротранспорта. В частности, определены такие понятия, как "электробус, электромобиль грузовой, электромобиль легковой, электромобиль гибридный, электромобиль плагин-гибридный", а также "станция зарядки электромобилей".

По мнению Дениса Шмыгаля, "отсутствие таких терминов, как легковой электромобиль или гибридный электромобиль часто причиняет лишнюю бюрократическую волокиту, а значит и неудобства для граждан".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят серьезно штрафовать за "скрученный" пробег авто.

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