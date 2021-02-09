Jeep Wrangler станет электромобилем

Американская компания Jeep презентует полностью электрическую версию Wrangler на фестивале Easter Jeep Safari в Юте в конце марта.

Об этом сообщается на сайте производителя. Компания пообещала презентовать полностью электрическую версии своей культовой модели Wrangler.

Премьера новинки состоится в штате Юта в рамках ежегодного фестиваля Easter Jeep Safari для любителей бездорожья. В этом году он стартует 28 марта. Первоначально фанам бренда представят опытный образец модели Wrangler с полностью электрической "начинкой", а готовая к серийному производству модель ожидается в конце нынешнего или начале следующего года.

Jeep Wrangler EV будет построен на короткобазной платформе jeep.com

Судя по короткому видео, размещенному на фирменном сайте компании, за основу был взят классический короткобазный вариант модели. По предварительной информации, автомобиль получит один электромотор и три компактные батареи.

В распоряжении новинки будет 3 батареи и 1 электромотор jeep.com

Напомним, что в конце минувшего года Jeep представил Wrangler 4xe с гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 380 л.с. с бензиновым 2-литровым мотором, двумя электродвигателями и 8-ступенчатой АКП. На разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 6 секунд, а тяговая батарея емкостью 17 кВтч позволит преодолевать исключительно на электротяге порядка 50 км.

Jeep Wrangler Rubicon jeep.com

Первый в истории модели Wrangler электрифицированный внедорожник будет предложен в двух версиях – Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Они отличаются комплектациями и доступными опциями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в этом году компания Jeep отмечает свое 80-летие.