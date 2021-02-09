Jeep Wrangler станет электромобилем

Американская компания Jeep презентует полностью электрическую версию Wrangler на фестивале Easter Jeep Safari в Юте в конце марта.

Об этом сообщается на сайте производителя. Компания пообещала презентовать полностью электрическую версии своей культовой модели Wrangler.

Премьера новинки состоится в штате Юта в рамках ежегодного фестиваля Easter Jeep Safari для любителей бездорожья. В этом году он стартует 28 марта. Первоначально фанам бренда представят опытный образец модели Wrangler с полностью электрической "начинкой", а готовая к серийному производству модель ожидается в конце нынешнего или начале следующего года.

Судя по короткому видео, размещенному на фирменном сайте компании, за основу был взят классический короткобазный вариант модели. По предварительной информации, автомобиль получит один электромотор и три компактные батареи.

Напомним, что в конце минувшего года Jeep представил Wrangler 4xe с гибридным силовым агрегатом суммарной мощностью 380 л.с. с бензиновым 2-литровым мотором, двумя электродвигателями и 8-ступенчатой АКП. На разгон от 0 до 100 км/ч новинке требуется всего 6 секунд, а тяговая батарея емкостью 17 кВтч позволит преодолевать исключительно на электротяге порядка 50 км.

Первый в истории модели Wrangler электрифицированный внедорожник будет предложен в двух версиях – Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Они отличаются комплектациями и доступными опциями.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в этом году компания Jeep отмечает свое 80-летие.