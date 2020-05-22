Jeep намерен серьезно заняться электромобилями

Сергей Иванов Электромобили 15:47, 22.05.2020

В своем интервью австралийскому порталу CarExpert шеф-дизайнер Jeep Марк Аллен рассказал о планах компании.

Jeep Wrangler в версиях Sahara Unlimited и Rubicon Unlimited
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По словам топ-менеджера, в компании рассматривают возможность перевести свои полноприводные вездеходы на электротягу. "Когда мы говорим о ключевых моделях, таких как Wrangler, для нас не имеет значения, откуда берется мощность, главное, что она отправляется на все четыре колеса", – комментирует Аллен.

В отличие от классических внедорожников с ДВС, реализовать полный привод в электромобилях можно по-разному. Например, установить по небольшому электромотору на каждую ось или использовать мотор-колеса.

Jeep Wrangler Rubicon Unlimited
media.fcaemea.com

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Разнообразие конструктивных схем и возможность управлять величиной крутящего момента на каждом из колес открывают для полноприводных внедорожников новые перспективы. Кроме того, доступность 100% момента непосредственно со старта позволяет отказаться от необходимости понижающей коробки.

Гибридные Jeep Renegade 4xe и Jeep Compass 4xe
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гибридной версии Wrangler 4xe , которая станет третьей моделью в семействе PHEV наряду с кроссоверами Compass 4xe и Renegade 4xe. Кроме того, на актуальных Wrangler уже используется "мягкая" гибридная система (mild-hybrid), получившая название eTorque.

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