Jaguar готовит флагманский электрический кроссовер J-Pace

Британская компания Jaguar продолжает развивать свое электрическое направление и следующим шагом станет появление флагманского кроссовера на электротяге – J-Pace.

Об этом сообщает Auto Express. После успешного запуска модели I-Pаce в компании планируют со временем перевести весь модельный ряд на электричество. На разработку и производство электромобилей в компании уже выделили инвестиции в размере одного млрд фунтов стерлингов.

Jaguar намерен расширить линейку кроссоверов новым электромобилем jaguar.com

Одним из элементов стратегии развития станет новый электрический кроссовер, который по своим характеристикам и размерам будет сопоставим с основным конкурентом – американским Tesla Model X.

Первым и пока единственным электрическим кроссовером марки является i-Pace, дебютировавший в 2018 году jaguar.com

В соответствии с современной индексацией автомобиль получит обозначение J-Pace, а в его основе будет лежать новая платформа компании, которую также получит следующее поколение флагманского седана XJ. Выпуск новинки планируется организовать на заводе Jaguar в Касл Бромвич, где будет сконцентрировано производство всех электрических моделей компании.

На сегодняшний день самым крупным кроссовером Jaguar является F-Pace – его длина 4,73 м jaguar.com

По предварительным данным топ-версия J-Pace получит полный привод и батарею энергоемкостью 100 кВтч, которая позволит преодолевать на одной зарядке не менее 300 миль (482 км). Покупателям также будут предложены менее энерговооруженные версии модели.

Линейка кроссоверов Jaguar: E-Pace, электрический I-Pace и F-Pace jaguar.com

Новый представитель семейства Jaguar унаследует отдельные стилистические элементы от кроссоверов I-Pace и F-Pace. Кроме того, ожидается, что он получит закрытую переднюю часть кузова без привычной для машин с ДВС облицовки радиатора и узкие светодиодные фары.

Помимо большого электрического кроссовера в компании рассматривают возможность создания компактной модели, которая по своим размерам будет сопоставима или меньше нынешнего E-Pace.

Самый маленький кроссовер Jaguar – E-Pace (4,4 м) – дебютировал в 2017 году jaguar.com

"Размышляя о том, что происходит в мире, я хотел бы делать автомобили меньшего размера, более эффективные и обладающие всеми присущими Jaguar качествами: на которые приятно смотреть, с фантастическим интерьером и которые просто здорово водить", –комментирует главный дизайнер Jaguar Джулиан Томпсон в своем интервью Auto Express.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Land Rover работают над созданием компактного кроссовера, а их коллеги из Jaguar намерены эффектно отметить 60-летие культовой модели Е-Type.