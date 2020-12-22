Jaguar готовит флагманский электрический кроссовер J-Pace

Британская компания Jaguar продолжает развивать свое электрическое направление и следующим шагом станет появление флагманского кроссовера на электротяге – J-Pace.

Об этом сообщает Auto Express. После успешного запуска модели I-Pаce в компании планируют со временем перевести весь модельный ряд на электричество. На разработку и производство электромобилей в компании уже выделили инвестиции в размере одного млрд фунтов стерлингов.

Одним из элементов стратегии развития станет новый электрический кроссовер, который по своим характеристикам и размерам будет сопоставим с основным конкурентом – американским Tesla Model X.

В соответствии с современной индексацией автомобиль получит обозначение J-Pace, а в его основе будет лежать новая платформа компании, которую также получит следующее поколение флагманского седана XJ. Выпуск новинки планируется организовать на заводе Jaguar в Касл Бромвич, где будет сконцентрировано производство всех электрических моделей компании.

По предварительным данным топ-версия J-Pace получит полный привод и батарею энергоемкостью 100 кВтч, которая позволит преодолевать на одной зарядке не менее 300 миль (482 км). Покупателям также будут предложены менее энерговооруженные версии модели.

Новый представитель семейства Jaguar унаследует отдельные стилистические элементы от кроссоверов I-Pace и F-Pace. Кроме того, ожидается, что он получит закрытую переднюю часть кузова без привычной для машин с ДВС облицовки радиатора и узкие светодиодные фары.

Помимо большого электрического кроссовера в компании рассматривают возможность создания компактной модели, которая по своим размерам будет сопоставима или меньше нынешнего E-Pace.

"Размышляя о том, что происходит в мире, я хотел бы делать автомобили меньшего размера, более эффективные и обладающие всеми присущими Jaguar качествами: на которые приятно смотреть, с фантастическим интерьером и которые просто здорово водить", –комментирует главный дизайнер Jaguar Джулиан Томпсон в своем интервью Auto Express.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Land Rover работают над созданием компактного кроссовера, а их коллеги из Jaguar намерены эффектно отметить 60-летие культовой модели Е-Type.