Известная модель Ford превратилась в очень крутую Tesla

Компания из Боснии и Герцеговины Stark Solutions построила, пожалуй, самую крутую копию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Среди ее достоинств – максимальная схожесть с оригиналом (детализация, пропорции) и полная функциональность.

За основу умельцы взяли пикап Ford F-150 Raptor. От исходного автомобиля осталась техническая часть, включая шасси, двигатель и трансмиссию, но вместо стокового кузова и салона были установлены компоненты, соответствующий Cybertruck.

Копия Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Кузов копии Теслы сделали из стали. Снаружи на машину установили светодиодную оптику и характерные колеса, а внутри – руль, изготовленный в форме штурвала, большой экран в стиле Tesla Model 3 и массивные кожаные кресла. Также у пикапа полностью панорамная крыша. Передняя панель имеет необычный структуру а-ля под мрамор.

Копия Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Копия Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Копия Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Что касается оригинального Tesla Cybertruck, он еще не поступил в продажу – его поставки начнутся лишь в конце 2021 год. Автомобиль будет стоить $39 900 — $69 900 в зависимости от комплектации. Запас хода также будет варьироваться – от 400 до 800 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владелец Теслы посчитал, во сколько обошлось обслуживание автомобиля почти за 500 000 км пробега.