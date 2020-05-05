Израиль задумал революцию в мире электромобилей
Мы не так много знаем об автопроме Израиля, но он старается быть современнее и технологичнее. Стартап REE продемонстрировал свои разработки из мира электромобилей.
Компания создала модульную платформу, которая, по ее заявлениям, превосходит любые подобные разработки других компаний. На ум сразу приходит Volkswagen с его новой модульной MEB, которая может адаптироваться под размеры и компоненты разных электромобилей.
Но разработка от REE предлагает новый уровень адаптации элементов под разные нужды. Для сравнения, MEB от VW скорее напоминает традиционную MQB для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Платформу, как и прежде, можно изменить для машин разных размеров (в некоторых пределах), но принципиально от этого ничего не изменится.
Модульная платформа из Израиля демонстрирует более радикальный подход. Батарейный блок образует абсолютно плоский пол, а все ключевые элементы, включая электромотор, скрыты в колесных модулях. Таким образом платформа представляет собой плоскую основу простой формы, на которой может появится любой кузов.
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Длину платформы также можно менять, поэтому на компонентах от REE можно создать как городской компактный автомобиль, так и небольшой грузовик. Конкретики о разработке пока немного. Но компания заручилась поддержкой некоторых знаменитых партнеров, среди них – Mitsubishi. Поэтому остается надеяться на успешное развитие проекта и удачное применение платформы на практике.
Как сообщал OBOZREVATEL, новая батарея из Китая произведет революцию для электромобилей.