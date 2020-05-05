Израиль задумал революцию в мире электромобилей

Мы не так много знаем об автопроме Израиля, но он старается быть современнее и технологичнее. Стартап REE продемонстрировал свои разработки из мира электромобилей.

Компания создала модульную платформу, которая, по ее заявлениям, превосходит любые подобные разработки других компаний. На ум сразу приходит Volkswagen с его новой модульной MEB, которая может адаптироваться под размеры и компоненты разных электромобилей.

Модульная платформа компании REE motor.ru

Но разработка от REE предлагает новый уровень адаптации элементов под разные нужды. Для сравнения, MEB от VW скорее напоминает традиционную MQB для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Платформу, как и прежде, можно изменить для машин разных размеров (в некоторых пределах), но принципиально от этого ничего не изменится.

Электрическая платформа MEB от Volkswagen vw.com

Модульная платформа из Израиля демонстрирует более радикальный подход. Батарейный блок образует абсолютно плоский пол, а все ключевые элементы, включая электромотор, скрыты в колесных модулях. Таким образом платформа представляет собой плоскую основу простой формы, на которой может появится любой кузов.

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Длину платформы также можно менять, поэтому на компонентах от REE можно создать как городской компактный автомобиль, так и небольшой грузовик. Конкретики о разработке пока немного. Но компания заручилась поддержкой некоторых знаменитых партнеров, среди них – Mitsubishi. Поэтому остается надеяться на успешное развитие проекта и удачное применение платформы на практике.

Модульную платформу от REE превратили в основу для шестиколесного грузовика или компактного автобуса motor.ru

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