И в театр, и за картошкой: Porsche готовит универсальный электромобиль

Компания Porsche готовится пополнить семейство электромобилей очередной новинкой. На этот раз в Заполярье подловили закамуфлированный универсал Taycan Cross Turismo.

2021 Porsche Taycan Cross Turismo carscoops.com

Пока украинцы массово скупают электрические спорседаны Taycan, в Швеции специалисты компании из Цуффенхаузена проводят дорожные испытания универсала на его базе.

2021 Porsche Taycan Cross Turismo carscoops.com

Не стоит ожидать каких либо изменений в салоне или в дизайне передней части машины. Большую часть элементов интерьера и экстерьера будут позаимствованы у серийного Taycan.

2021 Porsche Taycan Cross Turismo carscoops.com

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В частности, в базовую комплектацию войдет мультимедийная система с 10,9-дюймовым сенсорным экраном, управлять которой можно будет голосом, а для пассажира в качестве опции можно будет заказать отдельный экран.

2021 Porsche Taycan Cross Turismo carscoops.com

Версия Turbo S получит в свое распоряжение 762-сильный (560 кВт) силовой агрегат, способный выдавать крутящий момент величиной 1050 Нм. С его помощью на разгон до первой "сотни" потребуется не более 3 секунд. Кроме того, покупателям будут доступны еще две версии – мощностью 571 и 530 л.с.

2021 Porsche Taycan Cross Turismo carscoops.com

Презентация новинки ожидается во второй половине года, а первые товарные экземпляры появятся ближе к концу года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на украинских дорогах уже замечены первые Taycan.

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