И в театр, и за картошкой: Porsche готовит универсальный электромобиль

Компания Porsche готовится пополнить семейство электромобилей очередной новинкой. На этот раз в Заполярье подловили закамуфлированный универсал Taycan Cross Turismo.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Пока украинцы массово скупают электрические спорседаны Taycan, в Швеции специалисты компании из Цуффенхаузена проводят дорожные испытания универсала на его базе.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Не стоит ожидать каких либо изменений в салоне или в дизайне передней части машины. Большую часть элементов интерьера и экстерьера будут позаимствованы у серийного Taycan.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
ЧИТАЙТЕ: Porsche разрабатывает новые электромобили
В частности, в базовую комплектацию войдет мультимедийная система с 10,9-дюймовым сенсорным экраном, управлять которой можно будет голосом, а для пассажира в качестве опции можно будет заказать отдельный экран.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Версия Turbo S получит в свое распоряжение 762-сильный (560 кВт) силовой агрегат, способный выдавать крутящий момент величиной 1050 Нм. С его помощью на разгон до первой "сотни" потребуется не более 3 секунд. Кроме того, покупателям будут доступны еще две версии – мощностью 571 и 530 л.с.
2021 Porsche Taycan Cross Turismo
carscoops.com
Презентация новинки ожидается во второй половине года, а первые товарные экземпляры появятся ближе к концу года.
Как писал ранее OBOZREVATEL, на украинских дорогах уже замечены первые Taycan.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.