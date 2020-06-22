И это не Tesla: у какого электрокара меньше всего портится батарея

Одной из особенностей электромобилей является то, что со временем их батареи деградируют. При этом у каждой модели процесс падения емкости АКБ происходит по-своему, с разной скоростью и интенсивностью.

Но до недавнего времени просчитать, насколько именно падает запас хода электрокаров было сложно, в силу того, что это сравнительно новый вид транспортных средств, который "только-только" пошёл в эксплуатацию. К счастью, ситуация уже начала меняться, и в последнее время все больше стало появляться исследований на данную тему.

Одно из таких недавно провел профильный британский онлайн-ресурс Select Car Leasing. На основе статистических данных Geotab его эксперты составили рейтинг электромобилей (а также плагин-гибридов) по степени деградации батарей.

В исследование легли данные, полученные по 6300 "электричкам", при этом во внимание бралась лишь та информация, которая показывает степень падения емкости аккумулятора за один год эксплуатации EV.

В итоге, оказалось, что самая живучая батарея у электрокара Chevrolet Bolt EV – за год езды она вообще никак не деградирует. На втором месте расположился подзаряжаемый гибрид Audi A3 e-tron с показателем в 0,3%, а вот замыкает ТОП-3 Tesla Model 3 – её АКБ за 12 месяцев теряет всего 0,6% емкости.

Chevrolet Bolt. Фото: cars.com

Что же касается аутсайдеров, то здесь первые три места за плагин-гибридами – Mitsubishi Outlander PHEV, Kia Niro PHEV и Toyota Prius Prime, батареи которых "высыхают" за год на 4,1%, 3,5% и 2,3% соответственно.

Полные списки автомобилей (по десятку в каждом) выглядят следующим образом:

Электромобили с наименьшей степенью деградации батареи. Скрииншот сайта Select Car Leasing

Электромобили с наибольшей деградацией батареи. Скрииншот сайта Select Car Leasing

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