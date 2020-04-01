Hyundai выкатила на дороги грозу Tesla Model X. Фото

Концерн Hyundai Motor готовит электрический кроссовер, который бросит вызов Tesla Model X. Новинка появится под премиальным брендом Genesis, и она уже выехала на дороги в рамках первых испытаний.

Сфотографировать новый кроссовер удалось изданию The Korean Car Blog. Впрочем, на изображении представлен не готовый автомобиль, а "сырой" прототип, который позволяет сложить лишь примерное представление о дизайне будущего авто.

Электрический кроссовер Genesis thekoreancarblog.com

У нового электрического кроссовера Hyndai-Genesis еще нет имени (лишь кодовое, заводское обозначение JW EV), зато известно, что его запас хода составит 500 км, а наличие быстрой зарядки позволит пополнить батарею на 80% за 20 мин. Причем такими характеристиками похвастает уже базовая версия модели. В основе машины лежит совершенно новая платформа – модульное шасси Electric-Global Modular Platform от Hyundai Motor Group, на котором будет построена целая плеяда электромобилей Hyundai, Kia и, собственно, Genesis.

Платформа, на которой основывается новый кросс thekoreancarblog.com

На конвейер электрический кроссовер Genesis отправится в следующем году, запланированный объем производства модели – 22 тыс. ед. ежегодно. На рынке JW EV придётся несладко: кроме вышеупомянутого Tesla Model X, ему также придётся конкурировать с Jaguar I-Pace, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC (хотя у последних двух дела идут не очень).

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