Hyundai улучшила и без того популярный электрокроссовер

Компания Hyundai представила рестайлинговую версию электрического кроссовер Kona. Этот автомобиль пользуется хорошим спросом: с момента начала продаж в 2018 году было реализовано свыше 120 тыс. единиц этой модели, тем не менее, производитель решил подкорректировать ее дизайн и модернизировать оборудование, чтобы закрепить коммерческий успех.

Как пишет Carscoops, внешне Hyundai Kona 2021 отличается пересмотренной передней панелью (в частности, появился асимметричный порт для зарядки), измененным бампером и новыми светодиодными фарами. Сзади новинка обращает на себя внимание также обновленным бампером и новой графикой фонарей. Длина кузова выросла на 40 мм.

Hyundai Kona Electric 2021 Hyundai

Для Hyundai Kona 2021 доступны и новый колесные диски, а гамма цветов была увеличена до 10. Не обошлось без изменений в салоне – здесь прописались 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, более качественные материалы и улучшенное внутренне освещение.

Hyundai Kona Electric 2021. Hyundai

Наконец, модернизация электрокросса принесла с собой более богатое оборудование, в том числе, более длинный список систем безопасности и помощи водителю (включая мониторинг слепых зон, систему предотвращения столкновения спереди и сзади, контроль рядности и др).

Hyundai Kona Electric 2021 Hyundai

Как и прежде, будет предложено две версии Hyundai Kona Electric: базовая со 136 л.с., батареей 39,2 кВтч, автономностью хода 305 км и максимальной скоростью 155 км/ч, а также топовая, в распоряжении которой 204 л.с., батарея на на 64 кВтч, запас хода 484 км и максимальная скорость 167 км/ч.

Hyundai Kona Electric 2021 Hyundai

Hyundai Kona Electric 2021 Hyundai

Hyundai Kona Electric 2021 Hyundai

Обновленный Hyundai Kona Electric 2021 появится на некоторых рынках в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Hyundai отозвала крупную партию Kona Electric. Причина – машина может сама загореться.