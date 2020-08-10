Hyundai создал для своих автомобилей суббренд Ioniq

Корейский производитель анонсировал создание отдельного бренда для своих электромобилей – Ioniq, сообщает пресс-служба компании.

В планах компании в ближайшие несколько лет вывести на рынок три новых модели, а со временем расширить линейку электрических моделей. Ожидается, что все они будут обладать просторным салоном, высокоскоростной зарядкой и широкими коммуникационными возможностями.

Электромобили Hyundai будут выпускаться под брендом Ioniq. Фото: hyundai.news

Первоначально появятся три модели с числовыми обозначениями – Ioniq 5, 6 и 7. Первым появится Ioniq 5 – среднеразмерный кроссовер, производство которого намечено на 2021 год. Автомобиль будет создан на базе концептуального Hyundai 45 EV Concept, показанного в прошлом году на автошоу во Франкфурте. Он станет стилистической основой для последующего семейства электромобилей нового суббренда.

Электромобили Hyundai будут выпускаться под брендом Ioniq. Фото: hyundai.news

В 2022 году Hyundai намерен представить седан Ioniq 6, который унаследует черты концепта Prophecy, показанного в марте текущего года. А в начале 2024 года нас ждет крупный SUV под именем Ioniq 7.

Все модели бренда Ioniq будут использовать глобальную электрическую модульную платформу E-GMP, которая обеспечивает высокоскоростную зарядку. Кроме того, в Hyundai обещают, что интерьер можно превратить в удобное жилое пространство.

Напомним, что имя Ioniq впервые было использовано компанией в 2016 для седана Ioniq, который предлагается с различными типами силовых агрегатов: гибридным, plug-in гибридным и полностью электрическим.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai обещает, что с батареями Samsung электромобили бренда будут проезжать 800 км.