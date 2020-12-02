Hyundai представил новую электрическую платформу E-GMP

Корейская компания Hyundai презентовала электрическую глобальную модульную платформу Electric-Global Modular Platform (E-GMP) для создания электромобилей разных классов.

Об этом сообщает пресс-служба компании. E-GMP будет использоваться для создания электромобилей Hyundai и Kia.

Глобальная модульная электрическая платформа E-GMP позволит создавать модели разных классов и категорий hyundainews.com

Благодаря модульной конструкции E-GMP может применяться для всей линейки моделей от седанов до SUV и кроссоверов. Она включает многорычажную заднюю подвеску, а также первую в мире интегрированную ведущую ось IDA (Integrated Drive Axle), которая объединяет вал, ступицу и колесные подшипники.

Платформа E-GMP может использоваться как для задне-, так и для полноприводных моделей hyundainews.com

Батарейный модуль располагается между передней и задней осью. E-GMP – заднеприводная платформа, что означает, что она может использоваться как для задне-, так и для полноприводных моделей.

Батарейный модуль располагается между передней и задней осью hyundainews.com

Батарея может работать под напряжением 400 или 800 В, а также поддерживает зарядку до 350 кВт. Платформа E-GMP позволит преодолевать без остановки до 500 км по циклу WLTP, а на зарядку батареи до 80% с помощью стационарных станций высокой мощности потребуется порядка 18 минут. Кроме того, новая платформа может использоваться для подключения внешних источников потребления электроэнергии и даже для подзарядки других электромобилей.

Платформа E-GMPможет использоваться для подключения внешних источников потребления электроэнергии и даже для подзарядки других электромобилей hyundainews.com

Новая архитектура станет основой для созданий компанией Hyundai 23 новых электрифицированных моделей, в том числе 11-ти полностью электрических. Первым новую платформу получит в следующем году модель Ioniq 5 нового суббренда Ioniq, а также электромобиль родственной компании Kia, дебют которого также запланирован на будущий год.

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