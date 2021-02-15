Hyundai показал часть салона электромобиля Ioniq 5

Компания Hyundai показала два новых тизера своего перспективного электрического кроссовера Ioniq 5, мировая премьера которого запланирована на 23 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет первой моделью концерна, которая будет использовать глобальную платформу Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

Автомобиль будет оснащаться ультратонкой батареей, которая займет свое место под полом кроссовера и обеспечит большое внутреннее пространство.

Центральная консоль двигается вместе с пассажирским креслом в продольном направлении hyundai.news

На тизере, которая представила компания, видно несколько интересных конструктивных особенностей салона новинки. В частности, между передними креслами будет расположена подвижная консоль Universal Island. Кроме того, оба передних кресла получат дополнительную подушку для отдыха ног.

Ioniq 5 получит два электромотора, которые обеспечат кроссоверу полный привод hyundai.news

Также в компании рассказали, что в автомобиле будут применяться разнообразные экологические материалы. В частности, для сидений используется экологическая кожа, окрашенная и обработанная экстрактом растительного масла из семян льна. В других элементах интерьера применяется текстиль, полученным из экологически чистых волокон, включая био-компоненты сахарного тростника, шерсть и полиэфирную пряжу, а также ткани, сделанные из переработанных бутылок из ПЭТ. Кроме того, различные наружные поверхности салона, включая приборную панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели, имеют покрытие из полиуретановой био-краски с маслом из цветов рапса и кукурузы.

По данным Hyundai Austria, Ioniq 5 получит два электромотора, которые обеспечат кроссоверу полный привод. Их суммарная мощность составит 313 л.с. На разгон до первой "сотни" новинке потребуется 5,2 секунды, а запас хода будет достигать порядка 450 км по циклу WLTP.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai поделилась подробностями о кросcовере Bayon, а также украинскими ценами на новый Hyundai Tucson.