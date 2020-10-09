Hyundai изымает проданные электромобили: они сами загораются

Компания Hyundai обнаружила в электромобилях Kona особо опасный дефект – компактные кроссоверы могут загореться из-за короткого замыкания. Южнокорейский производитель инициировал отзыв нескольких десятков проданных авто по всему миру для устранения проблемы, однако несколько машин уже успели сгореть из-за серьезной неисправности.

Как сообщила пресс-служба Hyundai, проблема самовоспламенения кроется в заводском дефекте аккумуляторов, которые компания LG Chem поставляла для кроссоверов Kona Electric. Этими батареями были оснащены свыше 25 000 электрокаров, выпущенных с 2017 по 2020 годы. Теперь партия машин подлежит отзыву – компания изымает "Коны" для их доставки на сервисные центры и устранения проблемы (естественно, за счет производителя).

.В рамках отзывной компании Hyundai заменит аккумуляторы и установит на электрокары обновленное программное обеспечение. Затем проданные автомобили вернут клиентам, а те машины, которые еще находились в продаже, обратно отправят дилерам.

На данный момент во всем мире зарегистрировано не менее 13 случаев пожара Hyundai Kona. Виновник инцидента, LG Chem, пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине неожиданно появился дешевый электрический кроссовер из Китая с необычным дизайном.