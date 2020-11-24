Hyundai и Ineos создадут водородный внедорожник

Корейский Hyundai и британский Ineos объединят усилия по созданию водородной версии внедорожника Grenadier.

Об этом сообщает пресс-служба британского концерна. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется адаптировать водородные технологии Hyundai для использования в недавно представленном внедорожнике Ineos Grenadier 4x4.

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Для этого будет использоваться модульная система водородных топливных элементов, которая успешно применяется на кроссовере Hyundai Nexo. Напомним, что компания Hyundai является одним из лидеров в разработке и использовании водородных топливных ячеек в отрасли и серийно выпускает автомобили с fuel cell с 2013 года.

Hyundai Nexo. hyundainews.com

Hyundai Nexo. hyundainews.com

Британский холдинг Ineos, основанный в 1998 году, является одним из крупнейших в мире химических компаний. Недавно он запустила новое подразделение, которое будет разрабатывать и строить в Европе водородную инфраструктуру, что позволит активно внедрять водородные технологии на транспорте. Ежегодно Ineos производит 300 тысяч тонн водорода для различных нужд.

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Ineos Grenadier. ineosgrenadier.com

Входящая в состав холдинга Ineos компания Inovyn является самым крупным в Европе предприятием, использующая технологию производства водорода методом электролиза. Опыт специалистов компании в области производства, хранения и транспортировки водорода позволят Ineos активно развивать водородные технологии.

Hyundai Nexo. hyundainews.com

В свою очередь, в рамках стратегии Fuel Cell Vision 2030, компания Hyundai намерена увеличить ежегодное производство силовых агрегатов на основе водородных топливных элементов и довести объемы выпуска электромобилей на водороде до 700 тысяч к 2030 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Hyundai презентовала в США грузовик на водородных топливных элементах.