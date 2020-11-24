Hyundai и Ineos создадут водородный внедорожник

Корейский Hyundai и британский Ineos объединят усилия по созданию водородной версии внедорожника Grenadier.

Об этом сообщает пресс-служба британского концерна. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется адаптировать водородные технологии Hyundai для использования в недавно представленном внедорожнике Ineos Grenadier 4x4.

Для этого будет использоваться модульная система водородных топливных элементов, которая успешно применяется на кроссовере Hyundai Nexo. Напомним, что компания Hyundai является одним из лидеров в разработке и использовании водородных топливных ячеек в отрасли и серийно выпускает автомобили с fuel cell с 2013 года.

Британский холдинг Ineos, основанный в 1998 году, является одним из крупнейших в мире химических компаний. Недавно он запустила новое подразделение, которое будет разрабатывать и строить в Европе водородную инфраструктуру, что позволит активно внедрять водородные технологии на транспорте. Ежегодно Ineos производит 300 тысяч тонн водорода для различных нужд.

Входящая в состав холдинга Ineos компания Inovyn является самым крупным в Европе предприятием, использующая технологию производства водорода методом электролиза. Опыт специалистов компании в области производства, хранения и транспортировки водорода позволят Ineos активно развивать водородные технологии.

В свою очередь, в рамках стратегии Fuel Cell Vision 2030, компания Hyundai намерена увеличить ежегодное производство силовых агрегатов на основе водородных топливных элементов и довести объемы выпуска электромобилей на водороде до 700 тысяч к 2030 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Hyundai презентовала в США грузовик на водородных топливных элементах.