Hyundai готовится к презентации нового электромобиля

Корейская компания Huindai готовится к мировой презентации нового электромобиля, который увидет свет под суббрендом Ioniq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Важным шагом на пути электрификации продукции компании станет запуск нового суббренда Ioniq, а первый автомобиль новой марки будет презентован до конца февраля. Пока же в компании решили в очередной раз подогреть интерес к новинке.

Huindai готовится к мировой презентации нового электромобиля, который увидет свет под суббрендом Ioniq hyundai.news

Электрический кроссовер, который получит обозначение Ioniq 5, будет использовать новую глобальную электрическую платформу E-GMP. Автомобиль получит привлекательную внешность, напоминающую концепт Hyundai 45 EV, представленный осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте.

Автомобиль получит привлекательную внешность, напоминающую концепт Hyundai 45 EV hyundai.news

По предварительным данным длина модели будет достигать 4635 мм, а в базе под полом расположится плоская батарея емкостью 58 или 73 кВтч. В зависимости от используемой батареи автомобиль сможет преодолеть от 355 до 450 км. Интересно, что он будет использовать бортовую сеть на 800 вольт, как у Porsche Taycan, с возможностью быстрой зарядки на мощных станциях. Кроме того, автомобиль будет использовать технологию Vehicle to Load (V2L), что позволит обеспечить энергией домохозяйство в экстренных случаях, например, при стихийных бедствиях.

В зависимости от используемой батареи автомобиль сможет преодолеть от 355 до 450 км hyundai.news

В компании Hyundai не скрывают своих амбициозных планов по увеличению доли рынка, в первую очередь за счет расширения продуктового портфолио электромобилей. По итогам минувшего года корейский производитель смог реализовать на европейском рынке около 60 тысяч электромобилей, в том числе, с водородными топливными элементами, что составило порядка 13% в общем объеме продаж бренда. В компании ожидают увеличение спроса на электромобили и готовятся представить в ближайшие 4 года 12 новых электрических моделей, первым из которых будет Ioniq 5.

Глобально до 2040 года Hyundai намерен перевести на электричество весь свой модельный ряд, а к 2025 году довести объемы продаж до 560 тысяч электрокаров в год, что составит примерно 8-10% мирового рынка ВEV.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электро-кроссовер Hyundai проехал без подзарядки более 1000 км, кроме того, Hyundai и Ineos объединят усилия по созданию водородного внедорожника.