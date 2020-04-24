Hyundai готовит сразу два эффектных электромобиля

Корейская компания Hyundai решила серьезно потеснить конкурентов. Очередным шагом в этом направление станет запуск в производство двух принципиально новых моделей.

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

Как стало известно OBOZREVATEL, принято решение о подготовке к производству электромобилей на базе концептов Prophecy и 45 EV. Об амбициозных планах рассказал СангЮп Ли, вице-президент и руководитель дизайн-центра компании.

Число 45 в обозначении концепта символизирует дебют 45 лет назад знаковой для компании модели Pony hyundai.com

"Это будут подготовленные к серийному производству концепты Prophecy и 45. Модель 45 создана по мотивам автомобилей марки 70-х годов, но в более стильном и современном образе SUV. При создании концепта Prophecy дизайнеры черпали вдохновение в образах обтекаемых машин 30-х годов. Эти два автомобиля демонстрируют, насколько широк наш дизайнерский диапазон".

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Концепт 45 EV создан по мотивам хэтчбека Hyundai Pony (1975-1994) – первой собственной разработки компании hyundai.com

Оба автомобиля будут построены на новой глобальной модульной платформе E-GMP.

Концепт 45 EV hyundai.com

Концепт 45 EV hyundai.com

"Электрическая платформа, похожая на скейтборд, имеет минимальные свесы и большую колесную базу, что позволит обеспечить максимальное пространство в салоне. Prophecy – это седан будущего, но с традиционным трехобъемным кузовом".

Концепт Prophecy представили весной нынешнего года. Он должен был украсить стенд компании на автошоу в Женеве hyundai.com

Помимо двух новинок, Hyundai также представляет оригинальную концепцию дизайна, главной идеей которой станет кардинальное отличие моделей марки. Сегодня в мире доминирует концепция "русской матрешки", когда автомобили одного бренда отличаются по своим размерам, но в остальном очень похожи друг на друга.

Концепт Prophecy hyundai.com

"Наши автомобили будут напоминать шахматные фигуры, когда у игрока есть, например, король, ферзь, слон, конь", – комментирует Ли. Они все выглядят по-разному и выполняют разные функции, но вместе они – одна команда. Это именно то, что хочет сделать Hyundai – предложить покупателям различный дизайн, чтобы удовлетворить их разный стиль жизни. Люди говорят, что облицовка радиатора и фары у машин очень похожи, и поэтому мы хотим полностью поменять дизайн в деталях. Так что, наши автомобили будут выглядеть совершенно иначе".

Концепт Prophecy hyundai.com

Технические подробности о серийных версиях Prophecy и 45 пока не разглашаются. Презентация модели 45 ожидается в конце нынешнего года, а Prophecy придется подождать до следующего года.

Концепт Prophecy hyundai.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила спортивный хэтчбек Veloster N с инновационной трансмиссией.

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